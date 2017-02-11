舢舨船露饀，北台灣菜刀大盜落網

警方掌握駕船男子，即為橫行北台灣的菜刀大盜。（甘嘉雯翻攝）

警方掌握駕船男子，即為橫行北台灣的菜刀大盜。（甘嘉雯翻攝）

警方掌握張嫌行蹤。（甘嘉雯翻攝）

警方查扣張嫌的車輛。（甘嘉雯翻攝）

橫行北台灣，自稱能躲過監視器，能讓警方束手無策抓不到的「菜刀大盜」張姓嫌犯（41歲），八德警方歷經2個月布線，10日在龍潭區查獲。

張嫌過去以油壓剪破壞鐵窗侵入住宅行竊，並持失主廚房菜刀防身，作案區域遍及北台灣，今年1月寒流來襲僅9度的清晨，警方在新北市萬里區野柳，發現張嫌正駕著舢舨船享受海浪的快感，聯繫海巡署及港務局查詢舢舨船登記船主及出海人資料，登記載黃姓女子名下，經跟監，10日趁他又要犯案之際，將他逮捕，犯案所得超過600萬，訊後依加重竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

(中時)