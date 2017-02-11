鹽水蜂炮激情首夜 清出3公噸炮屑
元宵節211凌晨規模5.6地震，震央位於台南近海，讓整個南台灣天搖地動，雖台南最大震度達6級，但仍不減民眾到鹽水體驗犁蜂炮的樂趣，地震當下許多遊客甚至沒感覺到，結束後，一座座炮城依舊響徹鹽水的夜晚，沒讓地震壞了慶元宵的心情，早晨清潔隊也清理約3公噸的炮屑量。
去年歷經0206地震，許多台南人心中多少對地震有些陰影，11日元宵節凌晨又發生規模5.6地震，讓不少民眾從夢中驚醒，天搖地動深怕有災情傳出，所幸一切平安。
昨晚鹽水蜂炮活動首日，武廟神轎遶境鹽水郊區，一座座炮城從深夜施放到天亮，而地震時仍有炮城在施放蜂炮，且犁蜂炮的遊客大多對地震無感，繼續跟著神轎衝鋒陷陣，毫無影響遊客犁蜂炮的心情。
凌晨的地震對於11日晚間才要施放的炮城並無影響，鹽水居民表示，炮城施放的威力，搞不好都要比地震強大，且放蜂炮就是要消災祈福，活動過程中雖有地震的小插曲，但相信今年依舊能四時無災，平安順利。
環保局表示，鹽水蜂炮首日出動51名清潔隊員，6台垃圾車、4台資源回收車，11日清晨隊員打掃路面蜂炮炮屑量約3公噸，明天則預計派出180名清潔隊員打掃。
(中時)
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