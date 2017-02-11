寒流發威3天 桃園市16人到院前死亡

強烈寒流襲台、持續低溫，桃園市從9日到11日中午，累計接到16起內科到院前死亡案件，16人都宣告不治，其中有8人過去曾有高血壓、心臟病史，而11日至中午為止則有3起，昨天深夜10點多，中壢區86歲陳姓老翁，家人發現他有異狀，救護人員趕抵發現，老翁已明顯死亡，家人轉述，老翁過去有高血壓、心臟病病史。

(中時)