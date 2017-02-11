台灣絃樂團小提琴比賽 挖掘樂壇新秀
每兩年舉辦一次的「台灣絃樂團小提琴比賽」，今公布優勝得主，青年組第一名陽旻佑、青少年組第一名郭至恩、少年組第一名楊恩雅，18日將在國家演奏廳舉辦「聯合獨奏音樂會」。
曾培育出曾宇謙、林品任、魏靖儀等多位在國際樂壇綻放異采地小提琴家的台灣絃樂團小提琴比賽 ( Academy of Taiwan Violin Competition )，已在一月底年假前，在歷經資格賽、連續六天不休的複賽與決賽後，各組優勝的得主們自百位參者中脫穎而出。
各組前三名得主分別為，青年組第一名陽旻佑、第二名陳婉真、第三名王頌元；青少年組第一名郭至恩、第二名楊典霖、第三名蔡雨頻；少年組第一名楊恩雅、第二名陶薰、第三名黃昱凱。
本屆得主們將聯合在2月18日於國家演奏廳舉辦「聯合獨奏音樂會」，與樂團於2月21日在國家音樂廳合作演出「協奏音樂會」，同時在協奏音樂會演出後，頒發總計超過新台幣50萬元的獎金，各組第一名獎金為10萬元整，第二、三名分別為5萬、3萬元整。
台灣絃樂團比賽嚴謹如國際賽式，不僅是國內音樂比賽創舉，突破台灣音樂比賽與考試只演出「三分鐘」的模式，這項比賽從第11屆開始收到來自馬來西亞、香港或美國等跨海選手的報名，台灣絃樂團小提琴比賽在亞洲樂壇也頗具代表性。1060211
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。