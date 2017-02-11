台灣絃樂團小提琴比賽 挖掘樂壇新秀

每兩年舉辦一次的「台灣絃樂團小提琴比賽」，今公布優勝得主，青年組第一名陽旻佑、青少年組第一名郭至恩、少年組第一名楊恩雅，18日將在國家演奏廳舉辦「聯合獨奏音樂會」。

曾培育出曾宇謙、林品任、魏靖儀等多位在國際樂壇綻放異采地小提琴家的台灣絃樂團小提琴比賽 ( Academy of Taiwan Violin Competition )，已在一月底年假前，在歷經資格賽、連續六天不休的複賽與決賽後，各組優勝的得主們自百位參者中脫穎而出。

各組前三名得主分別為，青年組第一名陽旻佑、第二名陳婉真、第三名王頌元；青少年組第一名郭至恩、第二名楊典霖、第三名蔡雨頻；少年組第一名楊恩雅、第二名陶薰、第三名黃昱凱。

本屆得主們將聯合在2月18日於國家演奏廳舉辦「聯合獨奏音樂會」，與樂團於2月21日在國家音樂廳合作演出「協奏音樂會」，同時在協奏音樂會演出後，頒發總計超過新台幣50萬元的獎金，各組第一名獎金為10萬元整，第二、三名分別為5萬、3萬元整。

台灣絃樂團比賽嚴謹如國際賽式，不僅是國內音樂比賽創舉，突破台灣音樂比賽與考試只演出「三分鐘」的模式，這項比賽從第11屆開始收到來自馬來西亞、香港或美國等跨海選手的報名，台灣絃樂團小提琴比賽在亞洲樂壇也頗具代表性。1060211

(中央社)