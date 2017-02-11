元宵節返城多 陸鐵路運量上看820萬
中國鐵路總公司預估，今天元宵節全中國大陸鐵路運量將達820萬人次，為此將增開598列旅客列車。
新華社報導，中國大陸春運進入尾聲，全大陸鐵路10日總運量為892.1萬人次。其中，從上海鐵路局轄區內上車的旅客達161.1萬人次，廣鐵集團116萬人次，成都鐵路局90.1萬人次，南昌鐵路局72.8萬人次，武漢鐵路局62.9萬人次。
10日當天，全大陸共發售鐵路車票939.1萬張，其中網路發售643.3萬張，比重68.5%。
為滿足元宵節搭乘及返回工作地的人潮，中國大陸今天增開598列旅客列車。1060211
(中央社)
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