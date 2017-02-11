林心如曬一家三口照 小公主有大眼睛

我要評比

藝人林心如今年初在台北中山醫院剖腹生下女兒，如今寶寶滿月了，林心如與霍建華這對新手爸媽分送滿月禮給親友，還附上一家三口的Q版卡片，女兒雖沒曝光，但從卡片中可看出有雙大眼睛。

大陸入口網站網易娛樂今天報導，林心如和霍建華去年1月從朋友變戀人，5月20日認愛後火速結婚，今年1月6日生下愛女。

林心如自產下愛女後，對寶貝女兒十分保護，始終沒讓女兒長相曝光，僅曝光過腳丫子，林心如曾透露女兒有2個酒窩，此次分送女兒滿月禮有蛋糕、手工餅乾，依舊沒露出小公主的廬山真面目。

不過，漫畫卡片中的寶寶跟爸爸媽媽一樣，有一雙大眼睛，萌樣十足。1060211

(中央社)