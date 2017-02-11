BBC趣聞 卡達週灑156億打造世界盃

我要評比

英國廣播公司（BBC）精選本週多則新知妙聞，例如為了辦世球賽，卡達大手筆週花156億元；「什麼人養什麼狗」這句話一點也不假和本屆超級盃廣告歷史第2長等。

●卡達週花156億元準備世界盃

卡達財政部長阿艾瑪迪（Ali al-Emadi）表示，為了籌備2022年世界盃足球賽（FIFA World Cup），卡達現在花在重大工程建設上的資金，高達每週5億美元（新台幣156億元）。

且他預期，在新的體育場、汽車道路、火車網絡與醫院興建好前，還有長達3到4年都會維持這樣的花費水平。

這個靠石油致富的公國預計，總支出將超過2000億美元。

但阿艾瑪迪否認，2022年世界盃會是有史以來造價最高的世界盃。

●什麼人養什麼狗

奧地利研究人員對逾100隻狗和牠們的飼主進行多項不同測試，包括心跳測量及對威脅的反應等，並採集受測者的唾液樣本，量測作為壓力指標的皮質醇程度。

然後，這項研究再對飼主進行5大性格特質的評估：情緒不穩定性、外向性、經驗開放性、親和性、盡責性。另外也有1份調查表，對狗的性格進行評估。

維也納大學（University of Vienna）的蕭伯爾（Iris Schoberl）博士說：「我們的結論跟實際經驗相當吻合：飼主和狗是社群二元組合，他們在壓力應對上相互影響對方。」

她提到，狗對飼主情緒狀態很敏感，這可能會反映到牠們自己的情緒上。

證據顯示，牠們可以感染人類的情緒訊息，並隨之調整自己的行為。

●第51屆超級盃轉播23%是廣告

根據凱度媒體（Kantar Media）統計數據，第51屆職業美式足球聯盟（NFL）超級盃（Super Bowl）轉播全程共播了51分20秒的廣告，創下該項比賽第2高的歷史紀錄。

在本屆超級盃全程包含歷史上首次的延長賽共3小時47分鐘的轉播中，廣告占了23%。

最長的超級盃廣告紀錄為2013年的第47屆，出現廣告的時間長達51分50秒。

●當世最長壽肺魚爺爺90多高齡過世

路透社與「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）報導，當今動物學上最長壽的魚：芝加哥薛德水族館（Shedd Aquarium）1933年購得、後來並被稱為「老爺爺」的肺魚，因健康狀況惡化，以90餘歲高齡過世。

薛德水族館董事長庫格林（Bridget Coughlin）聲明，「老爺爺」在1933年1934年芝加哥世界博覽會舉辦期間從澳洲來到薛德水族館，這些年在芝加哥已有超過1.04億人看過它。

根據薛德水族館，肺魚可以活超過100歲，在澳洲屬於保護物種，已存在地球超過4億年，從化石看來，這種魚類保持同樣型態超過1億年。

水族館發言人說，沒辦法知道「老爺爺」的確切年齡，但相信他應該是90幾歲。水族館在「老爺爺」不進食與器官衰竭後將他安樂死。（譯者：中央社許湘欣）1060211

(中央社)