過年偷翻天 1周就幹了30件竊盜案

陳男在短短一周就犯案30起竊盜案。(取自我是鶯歌人-‎鄭智謙‎)

鶯歌鄭姓男子過年期間在臉書社團發文，表示媽媽放在貨車理的3萬元遭竊賊偷走，消息曝光引來網友熱議肉搜，連警方都重事並深入偵辦本案，經過三峽警分局深入偵辦，昨日晚間循線逮獲偷錢的陳男，赫然發現他過年期間短短一週就在新北、桃園犯下了30多起竊盜案件。

昨日晚間5時許，三峽分局二橋派出所在中正三路攔查勤務時，認出陳男車輛，陳男起先還試圖逃跑，警方趁他迴轉時衝撞車尾，讓陳男一時失控摔車跌坐地上，警方見狀將他逮捕歸案，並在陳男身上查出0.36克海洛因。

三峽警方調查，陳男從本月3日起開始行竊，陳男在短短一周就犯案30起，也包括鄭男媽媽臨停在旁的小貨車內3萬元現金的竊案。訊後依竊盜及毒品罪嫌將陳男移送法辦。

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(中時)