防治空汙源 中市率先全國管制生煤

環保團體抗議台中火力發電廠是世界最大的燃煤火力發電廠，讓空汙成為中部各地居民的惡夢。（陳世宗攝）

環保團體11日至台中市政府遞交陳情書，建議市府管制大型空汙源、廣設空品盒、推動綠能轉型等，改善空氣品質。環保局表示，市府多管齊下改善空汙，率先全國發布生煤管制自治條例，管制台電等大型汙染源；同時在全市232所市立國小建置空氣盒子，全國首創宗教場所專用空品旗；未來更規劃稻稈氣化發電，推動綠能轉型，近兩年PM2.5已逐漸下降。

學生團體指出，近年來全台各地環境議題引起了熱烈的討論，尤其是各地方的空氣汙染問題，中部則是空氣汙染和PM2.5的重災區，不論是雲林的六輕，到前幾個月鬧得沸沸揚揚彰化的台化，與世界最大的燃煤火力發電廠且全台發電量最大二氧化碳排放量世界最高的台中火力發電廠，這些都使空污成為中部各地的居民的集體噩夢。

陳情民眾說，2017年全台反空污大遊行將在2/19在台中舉辦，來自中部各地的大學生和高中生決定組成反空污青年大平台，希望能向市長表達我們的訴求，也希望告訴市長我們的生活是如何遭受空污的危害，要求台中市政府著手改善台中的空氣汙染問題，使台中成為一個真正的宜居城市。

環保局表示，台中市率先全國發布「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，要求生煤堆置場所於107年12月31日起以封閉式建築物為限，以抑制揚塵。目前已有4家生煤堆置改為封閉式建築物，PM2.5減少1.155公噸。台電公司將投資140億元興建3座棚式煤倉，預計110年底前完成；而中龍鋼鐵將投入90億元，在期限前完成冶金煤堆置場改善工程。

市府於104年率先補助補助工廠業者將燃油鍋爐改成燃氣鍋爐，從源頭減碳，目前已有15間業者完成改裝，每年可減少PM2.5達 2.34公噸；今年將制訂「鍋爐排放空氣汙染物加嚴標準」，要求鍋爐業者逐步使用天然氣作為發電燃料；此外，針對環團建議下修空汙應變警戒門檻，市府也將代表向中央環保署及教育部反映建議。

環保局強調，近兩年來經各局處努力，PM2.5全年排放量已減少873公噸。根據轄內環保署空氣品質自動測站數據資料顯示，PM2.5從民國100年的35ug微克/立方米，到105年降為22.8微克/立方米，濃度減少近4成，朝109年降至15微克/立方米目標持續前進。

(中時)