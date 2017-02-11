變換車道、開遠光燈逼車　駕駛挨罰萬元

網友在爆料公社po文指控遭人惡意逼車，事後警方調閱行車紀錄器將依法處罰這名涉嫌逼車的駕駛。（李其樺翻攝）

日前有網友在臉書爆料公社po文指出，今年2月8日載友人開車去金山遊玩，行駛汐五高架北上路段時，遭另一輛黑色休旅車按喇叭、開遠光燈近距離逼車，氣得將影片PO網檢舉，引發網友撻伐；國道警方表示，該駕駛惡意逼車已危害其他用路人，除吊扣駕照3個月外，危險駕駛行為也將依法開罰數萬元。

陳姓網友PO出的影片中，只見一輛黑色休旅車先是變換車道超車，然後開遠光燈，邊按喇叭邊近距離逼車，強行要前方車子讓路，短短4分鐘內連續2次逼車，距離不到10公分幾乎要撞上，讓該網友氣得表示一定要檢舉這名駕駛。

國道第一公路警察大隊表示，事後從陳姓網友提供行車紀錄器影片，確認黑色休旅車駕駛變換車道逼車行為，已違反道路交通管理處罰條例第43條1項3款，可處6000元至24000元以下罰鍰，吊扣該汽車牌照3個月；變換車道未使用方向燈部分可開罰3000至6000元罰鍰，並傳喚駕駛到案追查是否涉及公共危險。

據國道公路警局去年統計，1月到11月就取締了142件惡意逼車行為，其中突然減速或煞車、故意停在車道上有89件，另有38件是因為砸車或逼車造成車禍。

國道警方表示，元旦起將惡意逼車列為今年度執法重點，並將增派偵防車，不定時巡邏以行車影像蒐證，車主若遇到惡意逼車，不要直接與對方起衝突，可在事後用行車紀錄影像方式，上傳到國道警局檢舉專區以遏止不法。

(中時)