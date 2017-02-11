最大飛艇修理後再出發 將第3次試飛

登空者10號在首次成功飛行的模樣。(圖/混合飛行器公司)

英國混合飛行器公司(Hybrid Air Vehicles)宣布，在經過6個月的修復後，世界最大的飛艇「登空者10號」(Airlander 10)將會重返藍天，進行第3次試飛。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，登空者10號長92公尺、寛44公尺、高26公尺，是世界體積最大的航空器(Air Craft)，據設計團隊稱，為提高浮力，登空者10號採用雙氣囊連結設計浮力有60%來自氦氣，40%來自氣囊雙橢圓形的外型，可以有效節省氦氣使用，由於外形特別，又被稱為「飛屁股」。

登空者10號第2次飛行失敗的畫面。(圖/美聯社)

登空者10號在去年8月16日時完成第一次成功的試飛，結果在10月份，第2試飛時，卻因降落失敗而受損，駕駛艙被壓毀，幸而飛行員無事。

現在混合飛行器公司說，團隊已經解決了所有的設計問題，雖然他們沒說明哪些問題。據公司說，登空者10號有效載荷容量10噸，約為50名乘客，飛艇能夠有很長的滯空時間，可在空中停留幾個星期。對於監控通訊、貨物運送、提供救援和休閒旅遊等都有很好的價值。只要著陸的問題得到解決，他們夠展現這種巨型飛艇的真正商業潛力。

(中時電子報)