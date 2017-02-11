看護倒追老鄰長遇堂嬸 溺殺民事判賠338萬

桃園市59歲婦人劉金香，擔任看護工作愛上80歲曾姓老鄰長，前年11月5日，她到新屋區某祠堂找曾翁未果，卻碰上曾翁78歲堂嬸，兩人發生肢體衝突，劉婦狠將老婦壓進水深約10公分的溝渠溺斃，刑事部分二審被依殺人罪判處14年，老婦子女提出民事求償，桃園地院判決劉婦須賠償老婦兒子178萬元、女兒160萬元。

(中時)