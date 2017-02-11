外界勸選新北市長 周錫瑋：絕對不考慮

前台北縣長周錫瑋今天舉辦畫展，媒體問是否參選下屆新北市長？他說，要參選者，須看民意與天意；他現在專心創作與培育花卉並謙卑自省，對外界的勸進，「絕對不考慮」。

周錫瑋今天起在土城藝文館展出個人近6年來的油畫作品，許多前縣政府團隊的退休官員都前往祝賀。前文化部長洪孟啟、新北市政府文化局長林寬裕等人也到場致意。

這是周錫瑋首度在新北市舉辦個人油畫展，他說，「展出大約只有1/10的作品」，30幅抽象、印象與寫實各類主題與畫風的油畫。周錫瑋說，「他人生每個時期的畫風不同，畫過的就不再畫。」

由於元宵節仍是春節期間，周錫瑋還透過電話，與朱立倫彼此互道恭喜、新年快樂。

他致詞時主動提及媒體所關心的問題「要不要選新北市長？」周錫瑋表示，這要看兩個問題，「一個要看老百姓，要看民意。另一個要看天意，因緣成熟時，才可以。」

周錫瑋表示，這段期間，他都鮮少與外界聯繫，希望讓現任施政者有揮灑的空間。至於外界關心他是否要參選下屆新北市長？他說，「我們是那麼渺小的人，不會主動去想選什麼，選哪一個職位」。

周錫瑋說，政治是那麼短的時間，做完了，還是要離開，不必去貪任何位置。對於選舉，身為佛教徒的他講究因緣俱足，「我個人沒有任何想法，現在過得很快樂、充實。」雖然有很多人給他一些建議，「但還是謝謝啦！」

他認為，國家還是要有一些人做一些溫柔的事情，他目前除了專心從事繪畫創作，也在新竹縣關西鎮石光里租一個農場，復育、培育新品種繡球花等花卉，也受教於許多農業專家與學者。

周錫瑋說，他都在做一些「拈花惹草」斯文的事，打造未來的事。也是以永續的觀念，種植花卉。透過扦插等方式，讓花苗擴大生植，就是永續、減碳、碳中和的環境。

受訪時，媒體記者問他，「因緣成熟時，是否願意挺身而出，勇於承擔？」他說，不需要太去強求，開畫展也會被老婆罵，因為大家一定聯想到政治，「幹嘛要把生活弄得這麼亂？」

周錫瑋說，大家想像力太豐富了，不要常想著自己要做什麼，而是要經常反省，「我能夠做什麼？」做事情是否有智慧。透過繪畫的過程，學會了謙卑，他說，人生有許多路可以走，天地萬物中，也在思考人生下半輩子要怎麼走，低下頭退步時，才會知道自己多渺小。

對於許多市議員的勸進，周錫瑋說，「我不會做任何考慮，絕對不會考慮。」他崇尚「後手哲學」，要把好的留給大家，而不是留給自己，一切仍要謙卑，目前沒有打算要選下一屆新北市長。

新北市長朱立倫上午10時45分，參加金山櫻花季行程結束後，立即趕往土城畫展現場，不過，當時開幕式已結束，朱立倫除稍微參觀畫作，也透過電話，向周錫瑋恭賀畫展成功。1060211

(中央社)