葛林大三元NBA前所未見 勇士宰灰熊
以防守著稱的美國職籃NBA金州勇士隊前鋒葛林，今天創下不靠得分即寫下大三元的史無前例紀錄，讓勇士在本季兩度被曼菲斯灰熊隊擊敗後，翻轉命運拿下1勝。
法新社報導，葛林（Draymond Green）今天繳出12顆籃板、10次助攻、10次抄截，首創NBA史上沒包含得分兩位數在內的大三元紀錄。
雖然他今天只拿4分，但3名隊友湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）分別貢獻36、24、18分，讓葛林只需在其他方面建功。勇士這場比賽以122-107扳倒灰熊。
還蓋了5次火鍋的葛林說：「我向來不諱言自己要在防守上貢獻球隊，我們隊中有好多人可以拿分，不必靠我。有些比賽我會飆分，有些不必，我可以一直防守。」
葛林的10次抄截締造勇士隊史紀錄。
勇士本場之前已兩度不敵灰熊，去年12月10日以89-110輸球，3週後的1月6日還拱手讓出24分的領先優勢，經延長賽以119-128吞敗。
自2014-15球季的聖安東尼奧馬刺隊以來，灰熊是首支單季曾兩度撲倒勇士的球隊。（譯者：中央社何宏儒）1060211
(中央社)
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