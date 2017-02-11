林政億轟羅德 日投稱桃猿打線恐怖

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中華職棒Lamigo桃猿赴日本石垣島，與日本職棒羅德隊打交流賽，8棒外野手林政億敲出全壘打，挨轟的日本投手大嶺祐太表示「真恐怖」。

桃猿球團、啦啦隊LamiGirls共200多人昨天抵達石垣島，經過一天練習之後，今天正式與地主羅德隊交手，派出右投手林樺慶先發，對決大嶺祐太。

雙方前兩局都沒得分，桃猿隊的安打在第三局開張，就是林政億的全壘打，取得2比0領先；第四局追加2支安打，但沒再得分。

大嶺祐太28歲，擁有9年一軍經驗，去年出賽14場、投34局。

大嶺祐太投完3局退場，在場外受訪時表示，Lamigo打線很有爆發力，感覺滿恐怖的，所以投起球來特別小心；被敲全壘打的那一球，投得太甜，應該要壓低球路。1060211

(中央社)