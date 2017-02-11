林政億轟羅德 日投稱桃猿打線恐怖
中華職棒Lamigo桃猿赴日本石垣島，與日本職棒羅德隊打交流賽，8棒外野手林政億敲出全壘打，挨轟的日本投手大嶺祐太表示「真恐怖」。
桃猿球團、啦啦隊LamiGirls共200多人昨天抵達石垣島，經過一天練習之後，今天正式與地主羅德隊交手，派出右投手林樺慶先發，對決大嶺祐太。
雙方前兩局都沒得分，桃猿隊的安打在第三局開張，就是林政億的全壘打，取得2比0領先；第四局追加2支安打，但沒再得分。
大嶺祐太28歲，擁有9年一軍經驗，去年出賽14場、投34局。
大嶺祐太投完3局退場，在場外受訪時表示，Lamigo打線很有爆發力，感覺滿恐怖的，所以投起球來特別小心；被敲全壘打的那一球，投得太甜，應該要壓低球路。1060211
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。