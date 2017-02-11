紐時：川普遵循一中政策 中國占上風

川普與習近平熱線通話，川普同意遵循「一中政策」。「紐約時報」認為，川普自損英名，把勝利送給習近平。但也有中國學者分析，川普在台灣議題上髮夾彎，至少降低衝突風險。

美國總統川普與中國國家主席習近平兩人昨晚長達數十分鐘的熱線通話，並應習近平要求下，川普同意遵循美國的「一中」政策（to honor our "one China" policy），避免與美國的最大競爭對手爆發衝突，但已損英名，把勝利拱手交給習近平，這引起美媒高度關注，與川普交惡的紐時不免挖苦一番。

報導引述中國人民大學國際關係學院美國研究中心主任時殷弘（Shi Yinhong）說，「川普輸了與習的第一次交手，被看成是一隻紙老虎！」這將被視為是中國的巨大成功，習近平透過自己的辦法對付了川普。

另外川習通話放棄了川普之前重新審視台灣地位的承諾，翻轉他過去的對台立場，這也勢必強化不少中方人士的看法，把川普看成只會嚇唬人的美國新任總統，最終仍將屈服於經濟現實，採取更多合作政策。

紐時分析，此舉意味未來華盛頓與北京在貿易、北韓和其他議題的談判將更為艱難，中國領導人也會因川普的說詞，增添疑惑。

北京清華大學國際關係研究院院長閻學通（Yan Xuetong）指出，「即使川普聲明支持『一中』政策，中國依舊不會全然相信他。」就連他（川普）的人民都不相信他。

報導也引述澳洲國立大學（ANU）策略研究教授懷特（Hugh White）的說法，川普提出看法後又退讓，損及美國的領導威信。「中國將看扁他」，同時加深北京認為川普沒有嚴肅處理美中關係的印象。

時殷弘同時認為，北京選擇立場堅定、耐心對付川普，顯然奏效。儘管川普上任後已與全球許多國家元首通過電話，但直到確信川普願意做出讓步、遵守一中政策之前，習近平拒絕與他通話。

另外，川普曾主張重新審視台灣地位，觸及1979年以來被中國視為不可談判的核心議題，川普把自己逼到牆角。1060211

(中央社)