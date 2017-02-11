催生地震預警簡訊 管碧玲：還是沒收到

民進黨立委管碧玲今天針對凌晨台南、高雄的地震表示，這次防災簡訊很多人都收到了，反而是一再催生系統的她，還是完全沒有收到。

0206台南地震剛滿一週年不久，今天凌晨1時12分許，台南、高雄交界一帶地震，氣象局說，地震芮氏規模5.6，地震位置在台南、高雄交界處的沿海一帶，最大震度台南是6級、高雄震度4級，不少民眾在睡夢中被震醒。

而管碧玲今天上午則在臉書上發文指出，強烈地震把大家震醒，目前未傳出重大災情，好在大家都平安，天佑台灣。

但她也表示，地震預警簡訊，她還是沒有收到。她說，「這次震災的防災簡訊，很多人都收到了，反而是一再催生的人—管媽，還是完全沒有收到」。

管碧玲指出，去年5月，馬政府終於趕在下台前，啟用「災防告警細胞廣播訊息系統」的地震預報與地震報告簡訊，當時她就警告這個她追蹤3年，才出生的孩子，希望要夠聰明。

管碧玲說，今天證明，傳遞的面還不夠廣，她用的是「中華電信3G」，是什麼原因還收不到？全國災防告警的簡訊系統，覆蓋率還很低嗎？到底完成多少了？新政府上台，有沒有注意到這部分？一次地震，提醒了還有要努力的空間，真的還不能放手，再繼續追。1060211

(中央社)