台中建國市場鬧元宵 千份湯圓樂分享
台中市建國市場遷建新址後今天首度舉辦鬧元宵活動，天氣冷颼颼，現場提供千份應景湯圓讓民眾暖胃，還發放千盞小提燈及開運錢母供民眾索取。
台中市規模最大的傳統市場建國市場，去年下半年搬遷到新建現址營業，今天是元宵節，建國市場自治會特別舉辦鬧元宵活動，立委黃國書、台中市議員鄭功進、邱素貞、李中、何敏誠等人都到場與民眾同樂。
寒流來襲，現場提供的應景湯圓供不應求，建國市場自治會會長蔡鈴欽捐贈千盞小提燈供索取，市場內的福德祠也提供開運錢母給民眾索取，現場還有摸彩活動，獎品有iphone7、液晶電視等，人潮帶動買氣。
黃國書也提早到現場致贈攤商一組市府燈籠，他表示，元宵節是俗稱的小過年，以往每年都是靠著貨源充足的建國市場一次買齊，今年是建國市場第一次搬遷到新址，希望市場能繼續給民眾滿滿的媽媽味。
蔡鈴欽表示，傳統市場必須海納年輕人的創意點子，才能開拓更多客源。此次年節系列活動，帶出近20年來少見的買菜人潮，希望透過千盞燈籠的捐贈，吸引更多年齡層的消費者來市場走走看看，享受最實在的人情味。
鄭功進強調，傳統市場是民生經濟不可或缺的一環，但如何讓市場變有趣，落實市場的定位與差異化將是關鍵。只有市府與攤商好好合作，透過各種活動讓民眾感受到市場之美，徹底擺脫固有的髒亂形象，相信全台最大、最好、最有人氣的國際級觀光市場是指日可待。
邱素貞表示，新建國市場經營型態改變，注入年輕人新血，加入新元素，建立傳統市場行銷的新思維，將吸引不同層面客群消費，帶動市場旺盛買氣，她並提供百個小提燈與摸彩品，炒熱現場氣氛。1060211
(中央社)
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