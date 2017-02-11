專家：共軍2017進行「軀幹」改革

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有軍事專家分析，中國大陸國家主席習近平主導的軍改，今年將進入「軀幹」改革，其中東部戰區面向台灣，將有特殊編制。

香港戰略學會主席、軍事評論員梁國樑今天在明報撰文，詳細分析了解放軍近年及即將改革內容。

文章表示，習近平主導的軍改，根據「軍委管總、戰區主戰、軍種主建」的藍圖，去年主要進行「脖子以上」即首腦機構的改革，今年將進入「軀幹」的改革。

文章透露，陸軍方面相信包括下述內容：

一、現有集團軍恢復「軍」的稱號，採用「軍─旅—營」制；每軍人數減為3.5至4.5萬人，陸軍由2013年國防白皮書的85萬縮減至60萬。

二、戰區陸軍統合成集團軍，一個戰區一個，每個集團軍轄2至3個軍，戰區陸軍司令部即為集團軍司令部，杜絕戰區陸軍司令部機關化，以及架構重疊、機關臃腫、人員冗懶的情況再出現。

建設一支既能各自為戰又能大兵團作戰、獨當一個戰略方向的戰區陸軍部隊，以及一個野戰化戰區陸軍司令部。

三、現有18個軍縮減為15個，多出的3個改為師並探索扁平化的作戰指揮模式。

文章解釋，中國大陸地緣環境與美國不同，即使大兵團作戰機率甚微，但必須具有這個能力，而保留軍的編制，組建由2至3個軍組成的集團軍是事所必然的事。

文章表示，大陸獨特的「軍—旅—營」制，是將旅的快速機動和軍的大兵團作戰能力結合在一起，具備當年八路軍「化整為零、化零為整」的優點。

在各戰區的改革上，預計東部戰區第1、第12、第31共3個軍大部分完成「師改旅」，下一步是將統合為集團軍，稱「第一集團軍」。

東部戰區陸軍司令部同時是第一集團軍司令部，東部戰區陸軍司令員同時是第一集團軍司令員，為中將軍銜，領導大兵團作戰以及平時的演練。

文章表示，由於東部戰區面向台灣，所屬3個軍都有特殊編制。

據說，解放軍駐福建的第31軍第86師沒有改為旅，而是一個兩棲機械化步兵師，主因是為了加強打擊力。

這個師轄有裝備96A主戰坦克的1個裝甲團、2個兩棲機步團，裝備可以渡海作戰的最新式ZBD05型兩棲步兵戰車。

此外，駐守上海外圍的第一軍也有一個兩棲機械化步兵第1師，裝備編制和第86師相近。

徐州的第12軍也有一個第179特種登陸旅（駐南京），其中一個營裝備96A主戰坦克，4個營裝備俄式ZBD86A型兩棲步兵戰車，可泅渡750公尺寬的河流，但無法應付波濤洶湧的渡海作戰。

據分析，這是一支隱性兩棲師，近年演習出現05型兩棲步兵戰車的身影，全部改裝後可能回復師制。

文章說：「將來統一台灣戰爭爆發，第179特種登陸旅（師）便和第一軍第1兩棲機步師、第31軍第86兩棲機步師合組為強大的兩棲軍團，成為渡海作戰的先鋒。」

在南部戰區方面，文章表示，南部戰區3個軍將統合為「第二集團軍」，做法和東部戰區一樣。

駐廣東的第42軍也有一個兩棲機械化步兵第124師，也是裝備05式兩棲步兵戰車，作用是支援台海作戰，也能應對南海島礁作戰需求。

西部戰區陸軍的第13軍和第21軍統合為「第三集團軍」，這是一支善於山地戰、荒漠戰之師。

北部戰區現有第16、第26、第39、第40共4個軍，估計其中的3個軍合組為「第四集團軍」，多出的一個將改為師。1060211

(中央社)