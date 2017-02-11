舊金山中國新年花車 美國人是創作推手

排行全球10大遊行的舊金山中國新年大遊行，將於明天登場。20輛燦爛奪目的「雞年」花車是遊行亮點，而創作花車的幕後推手竟是一群熱愛設計的美國人。

位於舊金山碼頭的花車製作公司The Parade Guys負責人莫珊（Stephanie Mufson）表示，這是她第10年參與這項工作。之前的老闆也花了35年設計各式各樣的花車，早已成為傳統。

不少人訝異每年的中國花車竟出自於美國人之手。莫珊開玩笑說，「別大驚小怪，美國許多商品不也是在中國製造嗎？」

因顧客的需求不同，每輛花車的設計也大不相同。有的以傳統中華文化為風格，有的則利用現代科技與觀眾互動，呈現多樣化。

她指出，這次負責的19輛花車共花了4個月完成，動員10幾位工作人員，包括藝術家、雕塑家、木工、電焊工、電腦繪圖師及工程師。

這位年輕的美國女老闆認為，花車製造過程充滿挑戰。從焊接金屬加長車身，切割保麗龍與木頭作裝飾，塗上油漆彩繪，以及利用科技製造特殊視覺效果，每一環節都息息相關。

製作道具方面，最常使用的有木頭、保麗龍、布料、亮片、塑膠及燈飾等來創造層次和3D立體效果。也可利用燈光閃爍方式營造動態的視覺效果。

以國泰航空的花車裝飾為例，莫珊和工作人員設計了上百個銀色紙飛機，配合LED燈飾排列成一圈圈的飛行航道，透過數千個LED燈光的移動方向，製造飛機自由飛翔的視覺。

另外，AT&T花車想要增加與觀眾的互動，工作人員霍納（Dave Horner）以LED為花車上的5隻小雞和前後的中式庭院上色。現場觀眾可用手機操控，更換花車上7個區域的顏色。

花車公司員工表示，雖然每年此時格外忙碌，但大家都很喜歡製作花車的過程，也因此認識了12生肖及中華文化。1060211

(中央社)