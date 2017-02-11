「SPEED」島袋寛子成人妻 沖繩甜嫁小12歲男星

島袋寛子、早乙女友貴宣布登記結婚。（圖／翻攝自matome.naver.jp）

「SPEED」是90年代人氣女團，左起為上原多香子、島袋寬子、今井繪理子、新垣仁繪。（圖／翻攝自SPEED官網）

日本女團「SPEED」32歲成員島袋寛子今(11日)宣布和小她12歲的舞台劇男星早乙女友貴登記結婚，兩人去年9月宣布訂婚，當時這段差距一輪的姊弟戀並不被外界看好，本月正好滿兩人交往一周年，便決定在新娘家鄉沖繩完成結婚登記，成為合法夫妻。

日媒報導，島袋寛子前年在友人牽線下認識未來老公，去年兩人合作舞台劇擦出火花，9月傳出緋聞，兩人認戀後宣布訂婚，但因雙方背景、年紀差距懸殊，女方是90年代當紅女子團體，男方年紀小又沒經濟基礎，使這段婚事起初遇到不少唱衰。

而島袋寛子所屬的「SPEED」當年以日劇《惡作劇之吻》主題曲〈STEADY〉爆紅，曾在三年內達到專輯銷售量破2000萬張的紀錄，被封「沖繩女子天團」，成員今井繪理子2007年宣布離婚，去年當選日本參議員，新垣仁繪轉行開瑜珈教室，上原多香子前年則遭逢喪夫之痛，而島袋寛子單身多年後終於成為人妻，據悉她婚後跟老公都會繼續工作，是否舉辦婚禮未定。

(中時電子報)