馬英九訪紐約智庫 恩師孔傑榮扮要角
前總統馬英九即將訪問美東。首站紐約行程陸續安排中，恩師孔傑榮扮演重要角色，智庫除安排亞洲協會、外交關係協會外，還將返母校紐約大學座談，僑界也有盛大僑宴。
這是「川英」及「川習」通話後，美政學媒體掀起廣泛討論「一中政策」之際，馬英九訪美，學界智庫勢必想聽聽馬英九的第一手看法與意見。
馬英九這次紐約、波士頓、華府3城市行程，美東時間2月28日抵首站紐約，當晚隨即出席亞洲協會（Asia Society）閉門募款餐會，隔天與前哈佛大學恩師孔傑榮（Jerome Alan Cohen）教授在亞洲協會對話，焦點仍聚集在「一中」、兩岸關係及東亞新局。
孔傑榮目前在紐約大學任教，他安排馬英九返母校紐約大學與師生座談。馬英九擁有紐約大學法學碩士學位、以及哈佛大學法學博士學位。
另外，馬英九也將拜會外交關係協會（CFR），就兩岸關係與東亞局勢與美學者專家對談。
僑界已定在3月3日晚上在法拉盛舉行全僑晚宴，由4位僑務委員童惠珍、王金智、胡慶祥、戴松昌擔任召集人，紐約中華公所、費城中華公所、美東華人學術聯誼會、國際婦女慈善協會等數十個僑社組織合辦。
另外馬英九也安排一些私人參訪行程，包括911紀念館、美術博物館等，也可能參觀台灣年輕人在紐約的創業成果，並與國民黨美東幹部及社團負責人茶敘交流。他將在3月4日下午轉往第2站波士頓訪問行程。1060211
(中央社)
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