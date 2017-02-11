愛兔回娘家 領養人帶萌兔齊聚一堂

台灣愛兔協會今天舉行「愛兔回娘家」活動，邀請領養人帶著自己認養的愛兔回娘家，現場不僅設置了放風區讓兔子可以盡情玩耍，也設計了賓果遊戲，讓兔奴可以一同玩樂。

台灣愛兔協會今天在松山車站外一樓廣場舉行愛兔回娘家活動，讓認養人可以帶著兔子與協會保母相聚並增加彼此的親密度，不少領養人帶著兔子前來參加，眾多的兔子也吸引許多路過民眾圍觀。

愛兔協會理事長吳盈瑾表示，愛兔回娘家活動今年邁入第7年，今年以園遊會為主題，設置不同的攤位，讓兔奴在兔子放風的時候，也可以逛逛旁邊的攤位，就像在逛園遊會一樣。

除了有超大的兔子放風區外，現場也有醫師提供義診服務，讓認養人可以幫兔子做免費健康檢查。吳盈瑾表示，2016年一整年大概有100多隻兔子被認養走，但去年協會收容200多隻兔子，因此還有一些兔子仍在，等待愛心民眾認養。因此，現場也有收養攤位，可以提供想認養兔子的民眾前往諮詢。

參與回娘家活動第2年的楊姓民眾說，她2015年在協會認養兔子，因為喜歡看兔子們玩在一起，因此只要有關於兔子的聚會都會去參加，也能順便認識新朋友。1060211

(中央社)