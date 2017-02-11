防模仿效應 警政署下令提升見警率

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香港地鐵縱火案震驚社會，內政部警政署今天指出，為了防止模仿效應發生，已要求針對機場、港口、捷運、高鐵、鐵公路等大眾交通運輸系統，或指標型地物、大型活動提升見警率。

香港地下鐵路列車昨晚發生縱火案，1名台灣女傷者情況危殆。

警政署指出，為了防止模仿效應發生，已要求相關單位針對機場、港口、捷運、高鐵、鐵公路等大眾運輸系統，或指標型地物、大型活動加強安全維護，並對人潮聚集的場所提升見警率。

警政署表示，自從民國103年5月21日的北捷隨機殺人案發生後，已訂定「人潮聚集場所發生重大人為維安事件應變處置計畫」，並每年與民間單位、公部門合作辦理危安演練，減少傷亡及損失。

另外，今天是元宵節，各地皆有燈會慶祝活動，警政署呼籲，若民眾有發現可疑人、事、物，請就近向站務人員通報，或撥打110報案專線，共同維護社會秩序。1060211

(中央社)