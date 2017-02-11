吉井忍觀察 選書人為獨立書店找出路
面臨大型連鎖書店夾擊以及紙本書閱讀人口遞減，各國獨立書店都有經營上的困難，日籍華語作家吉井忍認為，獨立書店業者可跨行做「選書人」，為書店帶來生存商機。
曾經在台灣住過5、6年的日籍華語作家吉井忍，最近在台出版「東京本屋紀事」，再度回到台灣，這本書她使用中文書寫，並且先在中國出版，當中介紹了幾家東京知名的獨立書店，藉由出版的方式，希望讀者再次感受閱讀的樂趣，並且支持實體書店。
書中吉井忍介紹知名文化人松浦彌太郎開設的「COWBOOKS」、販賣書與啤酒的「本屋B&B」，以提供左派思潮發聲空間的「模索舍」等，透過訪問經營者，了解每家獨立書店特色與經營理念。
其中也有一家一週只賣一本書的「森岡書店」，書店創辦人森岡督行將書店營造成書本內容提及的氛圍，有藝術品、工藝品、花、畫等，把書的內容變成展示。
吉井忍也訪問日本首位職業「選書師」幅允孝。幅允孝曾在「青山Book Center六本木店」工作，後來「蔦屋東京六本木店」把選書作業重責大任交給他，結果讓蔦屋六本木店爆紅，之後他成立了自己的公司，陸續幫日本美術館、醫院、動物園與高中女校的圖書館選書，相當受矚目。
吉井忍觀察，現在確實有不少日本獨立書店店長也開始幫其他領域行業選書，她認為這個新的趨勢很有機會幫獨立書店額外拓展新的商機，支持書店生存下去。
目前定居北京的吉井忍，比較台北、北京的獨立書店，她認為因為北京城市規劃的關係，不太適合有獨立書店，從地鐵出來不會有小的店面，但台北從捷運站出來就有許多小店，這也成了另一種風景。1060211
(中央社)
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