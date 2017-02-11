港鐵縱火案 台籍傷者家人赴港

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在香港地鐵縱火案中，不幸受傷的台灣籍女子家人今天下午搭機前往香港探視，家人僅簡單表示，一切都聯絡好了，到香港才能知道狀況。

受傷女子的家人，包括傷者的弟弟與弟媳下午搭機前往香港，瞭解相當狀況與就醫狀況。家人臉帶口罩，沒有對事件多發表看法，僅表示會「一切都聯絡好了」，要到香港才知道狀況。

香港地下鐵路列車昨晚發生縱火案，1名台灣女傷者情況危急，醫生救治過程中最關心她的呼吸問題。

香港政務司司長張建宗今早就事故接受媒體訪問時談到，傷者未脫離險境，目前無法溝通，但情況穩定。1060211

(中央社)