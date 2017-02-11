網傳塑膠米流入市面 食藥署：假的

我要評比

近期網路流傳一段影片，指出有些米不是種出來的，而是「塑膠米」，而且流入市面。食藥署今表示，該影片是聚丙烯(PP)塑膠粒的製程，反被誤解為稻米，民眾無需恐慌。

食藥署「闢謠專區」指出，聚丙烯塑膠粒的製程是供作工業射出成型原料，用來回收塑膠再生利用，俗稱「二次料」，對環保有所貢獻。

食藥署表示，稻榖收穫後經礱碾製成白米，每顆米粒形狀會因生長特性而略有不同，胚芽缺口也大小不一，米粒易有背溝並具光澤，煮熟後具淡淡香氣、柔軟順口，很難假造，消費者以肉眼即可容易辨識，不致混淆。

此外，食藥署指出，使用塑膠製造白米並不符合成本考量，呼籲民眾無需過度恐慌。1060211

(中央社)