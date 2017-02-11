桃猿與羅德交流賽 王柏融雙響炮助隊逆轉勝

王柏融今在桃猿與羅德的交流賽，單場轟出雙響炮助球隊逆轉奪勝。(猿隊提供)

Lamigo桃猿今在石垣島與日職羅德隊，舉行2017年亞洲門戶交流賽，猿隊前5局陷入1分落後，7局下還被羅德轟出全壘打，不過8局開始靠著「柏融大王」連續兩局轟出全壘打，上演單場雙響炮帶動氣勢，終場就以10比4擊敗羅德拿下勝利。

王柏融前２打席都擊成內野滾地球出局，不過從第3打席開始逐漸加溫火力，第8局率先開轟，帶動球隊攻勢，球隊一連攻下3分超前比數，第9局又上場再次開轟，單場5打數3安打，為球隊奠定勝基。

除了王柏融外，先發中外野手林政億，在第3局趁著楊岱均靠著失誤上到壘包，把握機會直接將球轟出場外，讓球隊先馳得點，另外捕手劉時豪，單場擊出4支安打，展現驚人火力，繳出猛打賞表現，。

此役猿隊派出林樺慶先發，連續兩年在與羅德的交流賽登場，前4局順利壓制羅德打線僅被擊出2支安打，不過第5局卻慘遭狙擊，被接連擊出安打，好在捕手劉時豪兩度阻殺解決危機，林樺慶主投5局失3分退場，無關勝敗。

(中時電子報)