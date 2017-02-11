祖宗十八代要怎麼稱呼 你知道嗎？

祖宗十八代同堂是不可能的事，但若真有機會聚在一起，恐怕很多人彼此也不知該怎麼稱呼；圖為2005年時，林務局為植樹月活動邀請六代同堂的潘氏家族助陣。（中時資料照／陳志源攝）

在日常生活中，常會聽到「祖宗十八代」這個詞（雖然多半都是拿來罵人），但相信多數人都不知道，這十八代到底包括了自己的哪些親屬、要怎麼稱呼。

大陸微信公眾號「占豪」今（11）日就特別po文介紹，讓大家好好認識祖宗十八代。其實，十八代的成員，指得是以自身為中心，往上、往下各延伸出的九代人。

先從長輩來看，生自己的是父母、父母的父母是祖父母、祖父母的父母是曾祖父母、曾祖父母的父母是高祖、高祖的父母是天祖、天祖的父母是烈祖、烈祖的父母是太祖、太祖的父母是遠祖、遠祖的父母是鼻祖。

在這些稱謂中，除了父母、祖父母、曾祖父母以外，最常聽到的應該就是鼻祖，我們常常拿這個詞來指某種事物或想法的開創者；據了解，由於有種說法是人在母親肚中時，鼻子為最先成形的部位，因此才會將鼻祖拿來當始祖的代稱。

至於晚輩的部分，自己的小孩為子女、子女的子女為孫、孫的子女為曾孫、曾孫的子女為玄孫、玄孫的子女為來孫、來孫的子女為晜孫、晜孫的子女為仍孫、仍孫的子女為雲孫、雲孫的子女為耳孫。

而耳孫這個稱謂的出現，據悉是由於已與自己的先祖相差太多代，只能透過耳聞來認識他們，所以才被稱之為耳孫。

(中時電子報)