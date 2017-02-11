祖宗十八代要怎麼稱呼 你知道嗎？
在日常生活中，常會聽到「祖宗十八代」這個詞（雖然多半都是拿來罵人），但相信多數人都不知道，這十八代到底包括了自己的哪些親屬、要怎麼稱呼。
大陸微信公眾號「占豪」今（11）日就特別po文介紹，讓大家好好認識祖宗十八代。其實，十八代的成員，指得是以自身為中心，往上、往下各延伸出的九代人。
先從長輩來看，生自己的是父母、父母的父母是祖父母、祖父母的父母是曾祖父母、曾祖父母的父母是高祖、高祖的父母是天祖、天祖的父母是烈祖、烈祖的父母是太祖、太祖的父母是遠祖、遠祖的父母是鼻祖。
在這些稱謂中，除了父母、祖父母、曾祖父母以外，最常聽到的應該就是鼻祖，我們常常拿這個詞來指某種事物或想法的開創者；據了解，由於有種說法是人在母親肚中時，鼻子為最先成形的部位，因此才會將鼻祖拿來當始祖的代稱。
至於晚輩的部分，自己的小孩為子女、子女的子女為孫、孫的子女為曾孫、曾孫的子女為玄孫、玄孫的子女為來孫、來孫的子女為晜孫、晜孫的子女為仍孫、仍孫的子女為雲孫、雲孫的子女為耳孫。
而耳孫這個稱謂的出現，據悉是由於已與自己的先祖相差太多代，只能透過耳聞來認識他們，所以才被稱之為耳孫。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。