共軍3艦艇出海 赴南海西太平洋演練

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中共海軍南海艦隊飛彈驅逐艦長沙艦、海口艦及綜合補給艦駱馬湖艦組成的編隊，10日下午離開三亞軍港後，將駛往南海、東印度洋、西太平洋等海域，與航空兵等部隊進行聯合演練。

中新社報導，這3艘艦艇都是中共海軍新型主力艦艇，隨艦並搭載各型直升機3架及陸戰隊員數十名。依序前往上述海域後，將進行實戰條件下聯合防空、反恐反海盜等課目訓練。

編隊指揮員、南海艦隊副司令員俞滿江少將宣稱，「參訓兵種全、帶動兵力廣，全程注重實戰」是這次遠海訓練的突出特點，但也是中共海軍「年度計劃內的例行性安排，符合相關國際法和國際慣例」。

報導指出，中共海軍這次遠海訓練編隊，是由052D型的飛彈驅逐艦長沙艦擔任指揮艦。

長沙艦由中國大陸自行設計製造，官方宣稱其「設計理念先進，集成化、信息化程度高，隱身性能好，電磁兼容性強，具有較強的區域防空和對海作戰能力」。

海口艦是中國大陸自製的052C型飛彈驅逐艦，也是中共海軍第1代裝有相位陣列雷達和垂直發射系統的飛彈驅逐艦，曾參加亞丁灣護航及「環太2014」多國聯合軍演。

馬湖艦也由中國大陸自製，2016年7月服役，可同時補給多艘不同類型艦艇，除擔負綜合補給任務，還可執行護航、撤僑、搜救、海上醫療救護等多樣化非戰爭軍事行動。1060211

(中央社)