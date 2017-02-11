溪口藝陣文化節 擲超大聖筊求平安
嘉義縣溪口藝陣文化節今天登場，縣長張花冠、溪口鄉長劉純婷等人一起擲長約180公分的「筊」，結果是「聖筊」，張花冠打趣的說，神明會保佑活動順利、大家賺大錢。
今年藝陣文化節以「微笑、幸福@溪口」為主軸，傳遞民眾透過熱鬧宗教儀式追求「平安幸福」的期待；張花冠、立委陳明文、鄉長劉純婷等人今天在溪口鄉北極殿前廣場一同擲超大的「筊」，結果為「聖筊」。
張花冠說，擲出「聖筊」代表溪口北極殿玄天上帝答應要給民眾幸福，縣府也會一同努力，帶給大家更好的生活。
張花冠表示，這次藝陣文化節有「手作幸福小物」、「溪口的幸福滋味」和「文創市集」3大主題區，除邀請民眾共同參與設攤外，還有歡笑童樂趣與臉書（FB）打卡等活動，歡迎民眾來溪口體驗有趣的宗教盛會。
劉純婷說，客家文化館即日起至3月10日，還有歷年攝影比賽獲獎作品展出，而且，「抓住幸福時刻」的攝影比賽也開始報名，歡迎民眾於10日至12日期間，以拍攝溪口鄉及遶境區域範圍內的照片報名參賽。1060211
(中央社)
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