高雄國際午宴 宴請國際友人
高雄市政府11日在高雄展覽館遊艇碼頭舉行「2017高雄國際午宴」，宴請姊妹市、友好城市代表團、駐台使節等12城市17訪問團；市長陳菊特別陪同貴賓搭乘遊艇進入會場，展現高雄山海河港的地理及國際接軌的產業等優勢。
搭乘遊艇進入會場，象徵著大入港為國際午宴揭開序幕，陳菊致詞表示，高雄是體現族群融合、充滿包容力的年輕城市，未來將朝綠能、文創、海洋、觀光等產業努力。
她除邀請一起歡慶元宵節外，還邀請貴賓於10月再重回高雄，參與第三屆生態交通全球盛典，見證高雄邁向低碳智城市方重要進程。
午宴菜色揉合原住民、閩南、客家、外省及新住民元素，並全部採用在地食材，還搭配高雄食旅地圖呈現食材產地，讓貴賓吃到美味時也能瞭解在地文化歷史。
今年國際午宴的最大特色是陸地、遊艇、海上碼頭都成了表演舞台，日光小林大滿舞團表演原住民傳統新年祝福歌舞，在高雄落地生根的菲律賓移民擔任主唱的Roxy Band，釜山市立合唱團、日本千葉吉祥物千葉君、八王子市明星大學花式跳繩隊及日本三大祭之一的秋田縣竿燈祭等團體都演出精彩節目。
與會的國際友人有菲律賓宿霧市長歐斯曼納、日本三重縣知事鈴木英敬、八王子市副市長中村敬、北海道副知事、美國波特蘭姊妹市、法國、瑞士及AIT高雄分會處長杜維浩。
(中時)
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