里約奧運高球場成「蚊子館」 經營慘澹將關場

里約奧運高球場，因經營困難傳出即將關場。(圖：摘自里約奧運官網)

里約奧運為迎接睽違112年重返奧運的高球項目，斥資2000萬美元興建奧林匹克高球場，如今奧運才結束6個月，就因經營慘澹面臨關場命場。

奧運匹克高球場當初為了迎接里約奧運，花了3年時間才完成這座具歷史意義的球場，如今奧運落幕後營業不到半年就傳出要關場，最不捨的莫過於球場設計師漢斯，他批評說：「看到人們投入那麼時間興建這座球場，可是巴西高爾夫協會 卻在如此短時間就讓這麼好的球場腐爛，真是讓人失望。」

這座奧運高球場蓋在原來生態保護區，但場內設施簡陋，會館沒有任何裝置、咖啡沒有椅子，也沒有駐場教練、球具店，距離里約熱內盧也有30公里遠，而難以經營的主因在於，里約600萬人口當中，打高球的人口只有2萬人，每天進場打球人數不超過20人，球場幾乎成了蚊子館。

此外，奧林匹克高球場在收費上有點在坑觀光客，當地居民打1場球只要74美元，國外觀光客卻要192美元。

(中時電子報)