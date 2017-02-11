里約奧運高球場成「蚊子館」 經營慘澹將關場
里約奧運為迎接睽違112年重返奧運的高球項目，斥資2000萬美元興建奧林匹克高球場，如今奧運才結束6個月，就因經營慘澹面臨關場命場。
奧運匹克高球場當初為了迎接里約奧運，花了3年時間才完成這座具歷史意義的球場，如今奧運落幕後營業不到半年就傳出要關場，最不捨的莫過於球場設計師漢斯，他批評說：「看到人們投入那麼時間興建這座球場，可是巴西高爾夫協會 卻在如此短時間就讓這麼好的球場腐爛，真是讓人失望。」
這座奧運高球場蓋在原來生態保護區，但場內設施簡陋，會館沒有任何裝置、咖啡沒有椅子，也沒有駐場教練、球具店，距離里約熱內盧也有30公里遠，而難以經營的主因在於，里約600萬人口當中，打高球的人口只有2萬人，每天進場打球人數不超過20人，球場幾乎成了蚊子館。
此外，奧林匹克高球場在收費上有點在坑觀光客，當地居民打1場球只要74美元，國外觀光客卻要192美元。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。