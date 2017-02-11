罰球心臟變大顆 普門險勝「小綠綠」
前役1分險勝永仁，今年劍指后座的普門11日迎戰「小綠綠」北一女同樣贏得驚險，主力前鋒羅培甄第3節末右腳踝「翻船」下場，中鋒劉昕妤、羅培儀倒數階段4罰俱中，加上林品漩最後38.6秒關鍵上籃奠定勝基，終場58比55奪6連勝，北一晉級4強再等等。
連兩戰都靠罰球穩住戰局，教練廖哲億有感球員心臟變大顆，尤其在羅培儀有傷在身，陳孟欣又生理期並未先發，加上羅培甄扭傷傷退，「關鍵4罰全進，顯示球員有突破心理關卡。但球隊半場進攻穩定性還是要加強，尤其面對轉換快攻速度快如北一女、永仁這種隊伍。」
北一女第4節倒數2分半先靠游雅雯上籃，逆轉超前普門1分，但劉昕妤先是兩罰俱中，防守端再奉送麻辣鍋，倒數38.6秒，林品漩關鍵上籃拉開3分領先，即便北一女陳美穎15.3秒跳投追到1分差，羅培儀兩罰把握讓普門穩穩將第6勝收進口袋。
廖哲億特別點名高三的林品漩，除了關鍵上籃，她此役最後時刻擔任防守大鎖，奉命盯守北一「一姐」葉依婷，「她守得很成功，最後一波沒讓葉依婷拿到球。」
普門、滬江、永仁3隊確定晉級4強，北一女此役若勝，將可搶下最後4強席次，可惜未能如願，而在板橋體育館的南山51比50險勝南湖，同樣保有一線生機，最後一張4強門票要待12日才能揭曉。
(中時電子報)
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