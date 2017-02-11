金山首辦櫻花季　民眾賞櫻健行泡溫泉

新北市金山區今天上午在中山溫泉公園舉辦櫻花季健行活動，市長朱立倫（中）和民眾一起做動健康操。（李其樺翻攝）

新北市金山區今天上午在中山溫泉公園舉辦櫻花季健行活動，市長朱立倫（中）和民眾一起健走運動。（李其樺翻攝）

2月至3月為新北市櫻花季，金山區公所今年在中山溫泉公園首辦賞櫻健行活動，不少民眾來到中山溫泉公園欣賞櫻花，現場還有小農市集、民族舞蹈表演，市長朱立倫也來到現場和民眾齊跳動健康操，氣氛熱鬧非凡。

(中時)