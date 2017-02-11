台北燈節大遊行 人潮湧入西門町

我要評比

2017台北燈節的「西城嘉年華大遊行」今晚登場，共有41組大小花車遊行，西門町附近下午約2時已擠滿人潮，民眾攜家帶眷的拿起手機狂拍停放在中華路一段快車道上的花燈。

台北市觀光傳播局表示，台北燈節壓軸重頭戲「西城嘉年華大遊行」下午5時就有暖場表演，晚間6時由台北市長柯文哲親自領軍宣布遊行開跑。

遊行隊伍長達700公尺，有41組大小花車與表演團隊組成65組陣列，表演和技術人員超過1200人，出發前有50台哈雷機車為活動暖身，活動超過3小時。

觀傳局說，遊行以「人、潮、雞、動」為主題，隊伍最前端由柯文哲率領市府同仁打頭陣，接著包括台北市學生樂儀旗隊、啦啦隊、軍樂隊、街舞團體、獨立樂團等表演團體，搭配各式大、小型花車，還有空飄汽球助陣。

遊行隊伍重點是以雞年加西門町在地元素為主軸，打造出歡樂、奇妙的元宵節大遊行，中華路一段也從中午開始封街，直到晚間8時才開放車輛通行。

西門町下午2時已擠滿逛街和賞燈、看遊行民眾，中華路一旁人行道更是滿滿人潮，因大型花燈停放在快車道，許多民眾都攜家帶眷到場遊玩，不少路旁民眾發現花燈就拿起手機狂拍，現場充滿過節氛圍。

民眾陳先生說，相約家人到場看遊行，氣溫雖低，但為了首次在西區舉辦的台北燈節，穿多一點也要到現場；吳姓大學生表示，西門町在假日就很多人，加上舉辦大遊行而封路，好像置身國外，期待遊行的花車。1060211

(中央社)