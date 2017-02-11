台北燈節大遊行 人潮湧入西門町
2017台北燈節的「西城嘉年華大遊行」今晚登場，共有41組大小花車遊行，西門町附近下午約2時已擠滿人潮，民眾攜家帶眷的拿起手機狂拍停放在中華路一段快車道上的花燈。
台北市觀光傳播局表示，台北燈節壓軸重頭戲「西城嘉年華大遊行」下午5時就有暖場表演，晚間6時由台北市長柯文哲親自領軍宣布遊行開跑。
遊行隊伍長達700公尺，有41組大小花車與表演團隊組成65組陣列，表演和技術人員超過1200人，出發前有50台哈雷機車為活動暖身，活動超過3小時。
觀傳局說，遊行以「人、潮、雞、動」為主題，隊伍最前端由柯文哲率領市府同仁打頭陣，接著包括台北市學生樂儀旗隊、啦啦隊、軍樂隊、街舞團體、獨立樂團等表演團體，搭配各式大、小型花車，還有空飄汽球助陣。
遊行隊伍重點是以雞年加西門町在地元素為主軸，打造出歡樂、奇妙的元宵節大遊行，中華路一段也從中午開始封街，直到晚間8時才開放車輛通行。
西門町下午2時已擠滿逛街和賞燈、看遊行民眾，中華路一旁人行道更是滿滿人潮，因大型花燈停放在快車道，許多民眾都攜家帶眷到場遊玩，不少路旁民眾發現花燈就拿起手機狂拍，現場充滿過節氛圍。
民眾陳先生說，相約家人到場看遊行，氣溫雖低，但為了首次在西區舉辦的台北燈節，穿多一點也要到現場；吳姓大學生表示，西門町在假日就很多人，加上舉辦大遊行而封路，好像置身國外，期待遊行的花車。1060211
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。