陳冠宇爭一軍席次 伊東勤看經典賽表現

旅日左投陳冠宇赴澳洲，備戰世界棒球經典賽；母隊羅德隊總教練伊東勤今天表示，陳冠宇如能投出成績，有助爭取開季一軍席次。

千葉羅德隊在日本沖繩石垣島春訓，10日起迎接中華職棒Lamigo桃猿交流比賽，總教練伊東勤接受台灣媒體訪問，談到陳冠宇春訓狀況。

伊東勤說，陳冠宇為了準備經典賽，牛棚狀況不錯，期待陳冠宇在國際賽有收穫，貢獻中華隊投手戰力，也能將所學用在球季。伊東勤說，陳冠宇在經典賽的表現，會納入考量，用來決定他是否能爭取到一軍席次。

陳冠宇去年在1軍出賽7場，1勝1敗、防禦率4.01。伊東勤表示，羅德先發投手群中，右投手比較多，很期待左投的陳冠宇能有所表現，但仍要與其他選手一起競爭。1060211

(中央社)