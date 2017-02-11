台東霧淞花蓮冰柱 怎麼看都美麗

我要評比

這波寒流山區氣溫降至攝氏零度，花蓮中橫和合歡山飄雪，山壁結成冰柱；台東南橫公路向陽至埡口段則出現霧淞，不管是冰柱或是霧淞都充滿美感。

台東昨晚入夜後溫度開始下降，平地外面溫度接近攝氏10度，且下著毛毛雨，山區溫度則下降至零度。南橫公路向陽至埡口段，因溫度攝氏零度以下，冷風吹襲，樹枝結霧淞，地面結冰。

花蓮，中橫公路秀林鄉慈恩路段海拔1995公尺，今天也斷斷續續飄雪，因積雪不深，落地不久就融化。不過台14甲線37K小風口以上至南投昆陽有積雪。

另外，今天上午太魯閣國家公園也貼出飄雪照片，白雪覆蓋山頭，冰柱掛在山壁和樹枝上，民眾盡情地捕捉鏡頭，「不管怎麼拍都美麗」。1060211

(中央社)