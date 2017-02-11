甜湯圓好吃法 無糖茶水取代糖水好風味

不少民眾會在元宵節吃上應景的湯圓，天晟醫院營養師建議如果怕吃得太甜，可以用無糖茶包泡出茶水，將甜湯圓放置在茶水中3到5分鐘，中和甜湯圓內餡，達到回甘絕妙口感。

桃園市中壢區天晟醫院營養師張偉泰指出，市售湯圓種類多，不論是鹹還甜，在購買前一定要看清包裝、廠家、日期和標示；若是在傳統市場購買，要注意店家及店員是否衛生乾淨，如現場搓揉湯圓的工作人員的手部有無傷口、是否有配戴口罩及手套。

張偉泰說，湯圓雖然好吃，外皮多為糯米粉製成，煮熟後黏性高且不易消化，孩童、年長者及腸胃功能差者需要特別注意，吃多易有腹脹及消化不良的問題。甜餡多為花生及芝麻，皆屬於油脂類食物，鹹湯圓多使用五花肥肉為內餡，容易攝取過多的飽和脂肪及膽固醇。

他談到，湯圓熱量高，最常見的小湯圓40顆，或包餡湯圓4到5顆，熱量就相當於一碗白飯，在吃鹹湯圓時，可以利用蔬菜湯取代取代高油高鹽湯底。如果食用甜湯圓時，可使用新鮮水果、桂圓、紅棗等食材取代糖水，怕吃得太甜，還能用無糖茶包泡出茶水，將甜湯圓靜置在茶水中3到5分鐘，藉由淡淡茶香配著甜甜的餡料，中和甜湯圓的內餡，達到回甘的絕妙口感。1060211

(中央社)