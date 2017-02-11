川安會稱美日安保適用釣島 府：釣魚台屬我領土

針對美國總統川普與日本首相安倍晉三會面時，確認《美日安保條約》第5條適用於釣魚台列嶼。對此，總統府發言人黃重諺下午表示，釣魚台列嶼是我國領土，這是政府一貫主張，我們的立場從未改變。

黃重諺強調，政府呼籲相關各方，秉持「擱置爭議，共同開發」的原則，以和平的方式解決東海地的爭議，以維護區域的和平與穩定。

(旺報)