郭靜最愛朴寶劍 朝聖見面會淚盈眶

歌手郭靜今天首辦韓式粉絲見面會，談起日前參加韓星朴寶劍見面會，坦言現場氣氛感人，讓她熱淚盈眶，笑認朴寶劍是她的理想型，直呼「我的最愛」。

郭靜出道10年，去年底發行第8張專輯「我們曾相愛」，下午在台北三創數位生活園區舉辦粉絲見面會，現場演唱5首新歌，與粉絲近距離玩互動遊戲。

身穿露肩裝小秀性感，郭靜表示，2月有很多韓星登台辦粉絲見面會，想說比照辦理，來場韓式粉絲見面會，不同以往的戶外簽唱會，剛好遇到寒流來襲，可在室內和大家玩遊戲。

昨天頂寒風在陽明山拍MV，郭靜直喊受凍了，今天起床就頭痛、流鼻水，最擔心唱歌表現。

近來參加韓星IU、朴寶劍粉絲見面會及韓國男團神話演唱會，郭靜笑說，偷偷埋伏觀摩，發現粉絲應援做得齊全，坦承朴寶劍是她的理想型，謙虛、孝順、有禮貌，是很真誠的人。

朴寶劍會不會「遠水救不了近火」？郭靜說，「我這裡沒有著火」，並直喊「不用擔心我，我過得很好」，且緣分很難講，說不定下個月就閃電交男友。曾提到感冒時緋聞對象、藝人好友小杰會送藥，這次有沒有送藥？她笑回「他又不是藥局」。

談起工作計畫，郭靜表示，以前是專輯宣傳完就準備下一張，之後想先休息一下，學些新東西，如表演、唱歌、畫畫等，但「腳還在圈子裡，沒要離開」。1060211

(中央社)