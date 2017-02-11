王柏融雙響砲 桃猿大勝羅德

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中華職棒Lamigo桃猿隊到日本石垣島，與日本職棒羅德隊交流賽，靠著王柏融單場雙響砲、林政億全壘打、劉時豪4安打，以10比4拿下交流賽首戰的勝利。

開賽前兩局雙方沒有攻勢，第3局桃猿隊由8棒林政億敲出2分全壘打，取得領先。

但羅德隊在比賽第5局，抓住桃猿先發投手林樺慶的亂流，平澤大河全壘打發動反攻，取得3比2超前。第7局三木亮代打開轟，拉大為4比2領先。

桃猿隊在落後的局面，第8局、第9局火力放送，前兩次上場沒表現的王柏融，在最後兩局各敲1支全壘打，桃猿隊8局得3分、9局得5分，終場以10比4逆轉獲勝。

捕手劉時豪單場4支安打，守備時也有精彩阻殺的表現。1060211

(中央社)