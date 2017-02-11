大專公部門見習首度給津貼 時薪133元

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教育部青年發展署推動的「大專生公部門見習計畫」，今年（106年度）首度提供見習津貼，以最低時薪新台幣133元計算。

大專生公部門見習計畫過去只提供學分證明，沒有任何津貼。教育部為了鼓勵更多青年深入公務機關，瞭解政府運作，並探索自己的職業生涯，今年首度爭取到預算，提供見習津貼。

青年署科長高蘇弘表示，見習津貼以時薪133元計算，一位學生參加一梯次約2個月，累積時數為100至200小時，視機關需求而定。因此完成一梯次，約可拿到1、2萬元津貼。

高蘇弘表示，公部門見習不算打工，而是以勞保中的技術生來定義，會加勞工保險，但沒有提撥勞退。健保部分則因是短期，依法不需轉出，大多數學生都仍掛在父母之下。

高蘇弘指出，過去大專生公部門見習計畫每年名額約3、400個，由於成效不錯，今年加倍向各級政府爭取職缺，希望能達700至1000人次。相關資訊可參考青年署「RICH職場體驗網」。1060211

(中央社)