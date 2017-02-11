大專公部門見習首度給津貼 時薪133元
教育部青年發展署推動的「大專生公部門見習計畫」，今年（106年度）首度提供見習津貼，以最低時薪新台幣133元計算。
大專生公部門見習計畫過去只提供學分證明，沒有任何津貼。教育部為了鼓勵更多青年深入公務機關，瞭解政府運作，並探索自己的職業生涯，今年首度爭取到預算，提供見習津貼。
青年署科長高蘇弘表示，見習津貼以時薪133元計算，一位學生參加一梯次約2個月，累積時數為100至200小時，視機關需求而定。因此完成一梯次，約可拿到1、2萬元津貼。
高蘇弘表示，公部門見習不算打工，而是以勞保中的技術生來定義，會加勞工保險，但沒有提撥勞退。健保部分則因是短期，依法不需轉出，大多數學生都仍掛在父母之下。
高蘇弘指出，過去大專生公部門見習計畫每年名額約3、400個，由於成效不錯，今年加倍向各級政府爭取職缺，希望能達700至1000人次。相關資訊可參考青年署「RICH職場體驗網」。1060211
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。