台南強震網傳假樓倒照 警逮2人偵訊中
（16：46更新）台南市地區今天凌晨1點12分發生規模5.6的強烈地震，雖然未傳出重大災情，但去年強震陰影仍在，民眾睡夢中驚醒感到不安，此時卻有人在網路瘋傳大樓倒塌照片，指稱台南市區金華路有災情，引起恐慌。台南市長賴清德也下令追查，警方根據資料找到2名可疑分子，1男1女都是台南市人，正由警方帶回偵訊中，以釐清案情。
警方帶回家住台南的29歲葉姓男子及未成年的高一女學生，葉姓男子供稱他是在LINE群組截取照片再轉發，是否有被分享他不清楚，今天睡醒時就刪文，但仍觸犯恐嚇公眾罪，高中女學生則是發在LINE群組，因屬於非公開群組，是否涉法仍須釐清；兩人都感到相當懊悔。
網路上轉傳的照片，其實是去年0206震災時，新化區倒塌的京城銀行大樓，目前原址已經拆除夷為平地，竟然有人魚目混珠，以訛傳訛，製造混亂，也引起網友撻伐。
台南市政府指出，此惡意行為已違反「社會秩序維護法」第 63 條第5款規定，若據此假訊息向警消機關謊報或利用不知情第三人謊報，也可依「社會秩序維護法」第 85 條第3款規定法辦，市府也呼籲民眾別再轉傳未經查證的消息，製造二次傷害。
(中時)
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