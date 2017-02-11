星期人物》飯店會計變學生情人 劉瑞琪「搭錯車」

提到劉瑞琪的演藝生涯代表作，一定就是和孫越合演的「搭錯車」。(倪有純攝)

劉瑞琪和電影「搭錯車」，一直是個等號。

劇中，她詮釋和拾荒老父孫越間的父女情，女孩想成為大明星，刻意疏遠父親，最後女兒在舞台上演出，獲知父親病危，狂奔去找養父的畫面，深烙在影迷的腦中；一如那電影主題曲高亢的歌聲.. 「一樣的月光」電影主題曲..酒甘倘賣嘸..，一直盤旋在台灣、東南亞、全球華人的世界中，感動了千萬人的心。

但很少人知道，從小害羞又愛哭的劉瑞琪，是家人眼中的眼淚妹妹，竟會意外成大明星，只是佳人的人生有好運也有波折，人紅時沒拿獎，大病痊癒後，容貌已變、青春也不再，一直認真演戲的她，拿下兩次金鐘最佳女主角和女配角大獎。想起當年演「搭錯車」時最重要跳舞場景，常同手同腳，自己都覺得好笑，也差點為戲送命、為愛付出千萬，看看她的人生故事。

一張電影海報，把劉瑞琪(右)定位為學生情人，年輕時的羅碧玲(左)也參與演出。(林清介提供海報)

從學生情人演到媽媽，劉瑞琪(中)的人生路充滿驚奇和波折。(林清介提供海報)

飯店會計變學生情人

現在的媽媽演員劉瑞琪，當年可是很夯的小清新，她被電影導演林清介引薦當上第一女主角，演學生電影起家，可說是學生情人始祖。她的第二部電影「台北甜心」，電影海報是專門為劉瑞琪量身訂做的，一臉清純的學生造型，穿著當年大學生集會必穿的卡其色大學服，圍著一條橄欖綠的圍巾，超人氣的形象海報，讓她劉瑞琪奠定了女主角和校園情人的地位。

原本只是專科畢業，在飯店當會計的小女生，一夕間變成大明星，從小看她長大的姐姐，也覺得非常不可思議，說她真的是傻人有傻福。因為劉瑞琪當電影明星，根本是個意外。劉瑞琪家中有七個小孩，她是夾縫中生存的老四，從小就超愛哭，愛跟著姊姊出門，平時沒事就傻呼呼的發呆，坐車會暈車，常吐得滿地汚物，家人都覺得帶她出門很麻煩，所以她選擇呆在家裡，或是打球運動，成長期這麼居家平凡的小女孩，後來讓親友跌破眼鏡，竟成道地的「灰姑娘」。

劉瑞琪是當跟班跟出的星運，先跟姊姊到唱片公司，本來想要出唱片的，但是唱片沒出成，就跟著到電影公司。也許天生傻呼呼，劉瑞琪竟不怕鏡頭，一般明星搶位動作都很大，她卻很自然，一個大特寫鏡頭，工作人員要她對著拳頭演戲，劉瑞琪不害怕一次OK，雖然從來沒有當過班長，但一上台就演活班長，那時她把拍戲當成打工，認真的工作就好沒想太多，離家在台中拍戲三個月，因為想家哭了，從沒想到，自已已是踩在電影女主角線上，跨出了第一步。

劉瑞琪的認真敬業，從「搭錯車」練舞可看出。原本是一個喜劇故事，後來發展成另外一個劇本，電影中有一場劉瑞琪的演唱會，她必須在台上跳舞，因為從來沒有舞蹈基礎，每天搭公車到新店的舞蹈教室去練舞、拉筋，但每次演到劉瑞琪要和何篤霖跳舞的時候，一個轉身然後下腰，她怎麼都做不好，每次練這場戲，眼淚公主的眼淚就直直落，一再重複再跳、重複落淚，眼淚像斷線的珍珠掉個不停，導演及男主角都傻了。

多年後回想，劉瑞琪說，當時太年輕了，只想很努力的把舞跳好，無法領悟到舞蹈的協調性跟柔美度，為了這場戲份很重的演唱會需要的大場面，新藝城電影公司還特別在紅磡召集旗下藝人，像是張艾嘉等人全部出席演唱會，為了抓台下觀眾的驚喜，還有很high的表情，電影公司還特別出了好幾台機器，來拍攝觀眾的反應，劉瑞琪上台唱「一樣的月光」， 這部電影讓她名氣爬升到最高點。

舞台上傻傻的演，演到最高峰，舞台下的人生戲碼，劉瑞琪也傻傻地演，不知道導演到房間排戲的目的，沒領悟男主角摳手心的性暗示，和前鄉城老闆呂金園的愛情、婚姻也談了好久好久，才終於正式登記為夫妻，也算奇葩。

Box:劉瑞琪小檔案

出生地：新竹縣客家人

學歷：崇右企專

代表作品：以電影「男女合班」出道，代表作品電影「搭錯車」。2009及2016分別獲得金鐘獎最佳女主角和女配角獎。

婚姻：1999年與前鄉城唱片負責人呂金園結婚。

(中時電子報)