MLB》道奇簽回前明星二壘手厄特利
(17:08更新內文)前明星二壘手厄特利(Chase Utley)，確定續留道奇一年，但合約內容未公布。厄特利成名於費城人，曾以強悍打擊能力，以及出色守備著稱，在2005~2009年，有4季超過100分打點，其中3季逾30發全壘打，堪稱當代二壘手的代名詞。然而近年飽受病痛所苦，38歲的厄特利，上季為道奇出賽138場，敲出14轟，52分打點，打擊率2成52。
左打的厄特利，2000年被費城人在首輪第15順位選中；2003年登上大聯盟，第2場出賽就轟出滿貫全壘打；2006年在世界棒球經典賽(WBC)為美國隊出征；2008年敲出33轟、104分打點，最終助費城人奪下世界大賽冠軍。2015年以「1換2」被交易到道奇，離開待13年的費城人隊。
(中時電子報)
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