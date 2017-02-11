12歲蘆田愛菜考上名校 天才童星變學霸

蘆田愛菜近日考入名校，童星變學霸。(取自日網)

日本童星蘆田愛菜，年僅5歲時就憑著在日劇《Mother》的精湛演技爆紅，被日本媒體封為「天才童星」。不過蘆田愛菜不只會演戲，還很會讀書，12歲的她日前更考上當地私立名校，預計今年4月開始國中生活。

蘆田愛菜近日被日本媒體披露為了考上名校，自去年結束從日劇《OUR HOSUE》殺青後，便減少演藝活動，全心衝刺課業，不僅報名補習班，就算休假日也會讀書12個小時以上，終於順利考上名校。而該校最有名的，就是不少畢業生都成功考上東京大學，也就是說，蘆田愛菜上東大指日可待。

(中時電子報)