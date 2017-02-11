NBA熱火燒籃網 喜迎本季新高13連勝
美國職籃NBA邁阿密熱火隊今天後來居上，以108比99擊敗布魯克林籃網隊，締造13連勝，也是聯盟本季目前最長的連勝紀錄；籃網則吞下12連敗。
法新社報導，逐步逼近季後賽席位的熱火隊，今天超越目前暫居全聯盟龍頭的金州勇士於去年11月4日到28日所創的12連勝，以13連勝寫下本季連勝新高。
13連勝也是熱火隊史第3長的連勝紀錄，本季開賽之初表現超差的熱火，自今年1月13日以後即不知輸球為何物，他們不到1個月內贏13場球，比他們本季開打頭3個月贏的11場還多。
替補出賽的強生（James Johnson）攻下個人本季單場最高的26分，距他生涯單場得分最高只差1分，幫熱火在這波13連勝中，第3度打敗籃網。
德拉吉奇（Goran Dragic）為熱火挹注21分。從距比賽終了前的19分24秒開始到比賽結束，熱火攻下50分，遠超過籃網的30分。
籃網中鋒羅培茲（Brook Lopez）攻下30分，外帶8籃板，但籃網隊發生22次失誤，註定吞下12連敗。1060211
(中央社)
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