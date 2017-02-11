菲南強震 罹難人數續增

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菲律賓南部蘇瑞高市（Surigao）昨晚發生的規模6.7強震，根據官方統計，截至今天凌晨3時，罹難者已增至6人，另有126人受傷。

北蘇瑞高省（Surigao del Norte）災難回應暨管理處在1份報告中說，「罹難者已增至6人，年齡最小4歲，最老85歲。基礎設施損失仍在估算中。」

民答那峨島北端昨晚10時3分發生強震，菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）表示，地震規模6.7，震央位於蘇瑞高市西北方約14公里處，深度11公里，因地殼移動而起。

報告稱，罹難者多是被塌落的硬物擊中，其中1人是心臟病發作。

稍早前有媒體報導稱，罹難者已增至15人，但官員後來出面澄清為誤傳。

另方面，被送到當地醫院的傷者也多達126人，其中13人傷勢嚴重。

蘇瑞高市為北蘇瑞高省的省會。北蘇瑞高省尚有2座城鎮尚未恢復供電，機場因跑道受震龜裂無法使用。

多座建築物損壞嚴重，隨時可能坍塌，地方政府已禁止民眾靠近，還有1座大橋被震成數截，不能通行。

Phivolcs說，這場強震還引發了至少89次的餘震，最強一次規模3.9，一些搖搖欲墜的建築物，可能會被規模最大的餘震震垮。1060211

(中央社)