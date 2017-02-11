川習通話 陸官媒：中美關係良好開局

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平通電話後，新華社發表評論說，兩人的「良性互動傳遞出中美關係不斷向前的積極信號，為新起點上發展中美關係構築了良好的開局」。

評論還說，不久後就是中美簽署「上海公報」45周年。川普在通話中強調「美國政府堅持奉行一個中國政策」，重申一個中國原則，不僅是川普對美國歷屆政府「堅持一個中國政策的延續，也再次證明中美關係發展的『政治基礎不可動搖』」。

評論重彈舊調說，堅持一個中國政策，維護兩岸關係和平發展，「不僅有利於中美關係長遠發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，還有利於地區乃至世界的和平、穩定與繁榮」。

評論又說，中美合作好了，可以成為「世界穩定的壓艙石、世界和平的推動器」；中美衝突和對抗，對兩國和世界「肯定是災難」。因此中美合作「迫在眉睫」。「搞好中美關係，是中美兩個大國對世界的應有擔當」。

評論最後提到中美關係已近「不惑之年，經歷了很多事，也看清了很多事」。人們期待，中美這兩個大國能從歷史中汲取經驗與智慧，「登高望遠，守住底線」，加強溝通，拓展合作，不斷推動兩國關係攀登新高度。1060211

(中央社)